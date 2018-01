Ruim 23.000 mannen krijgen DNA-oproep in moordzaak Nicky Verstappen

De politie neemt wangslijm af van de mannen binnen een bepaalde leeftijdscategorie die nu of in 1998 woonden in de buurt van de Brunssummerheide, waar de elfjarige Nicky werd vermoord. In februari wordt er begonnen met het onderzoek. De voorverkenningen en voorbereidingen daarvoor worden inmiddels getroffen, aldus de politie.

Zomerkamp

De dood van Nicky (11) is altijd onderwerp van gesprek gebleven. Om te beginnen in Heibloem zelf, het kerkdorp bij Roggel waar alle kinderen en begeleiders van het zomerkamp vandaan kwamen. Het zomerkamp was in het dorp een jaarlijkse traditie, georganiseerd door een plaatselijke stichting voor jeugdwerk. In deze kleine gemeenschap in Midden-Limburg sloeg het drama diepe wonden.

Maar ook buiten Limburg is de dood van Nicky altijd actueel gebleven. Want wat de ouders van Nicky overkwam, is de vrees van alle ouders. Je kind gaat op vakantie maar komt niet meer thuis.

Doelgroep van het DNA-verwantschapsonderzoek

Meer dan 22.000 mannen ontvangen een uitnodiging om vrijwillig DNA af te staan. Het gaat om mannen binnen een bepaalde leeftijdsgroep die wonen (of in 1998 woonden) in de regio waar het misdrijf plaatsvond. De hoop is dat minimaal één van deze personen (verre) familie is van de man van wie sporen zijn aangetroffen in het onderzoek naar de dood van Nicky. Als dit zo is, biedt dit aanknopings- punten voor verder onderzoek. Als de deelnemers geen ‘match’ hebben met het aangetroffen spoor, dan kunnen veel families worden uitgesloten.

