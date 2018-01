Fietser overledenna aanrijding in Uithoorn

De 38-jarige fietser uit Uithoorn, die maandag 22 januari betrokken raakte bij een ongeval op de Amsteldijk-Noord, is woensdag aan zijn verwondingen overleden. Tegen de 48-jarige automobilist uit Uithoorn wordt proces-verbaal opgemaakt.

Voor de familieleden van het slachtoffer en de bestuurder van de auto is slachtofferhulp ingeschakeld.

Die maandagochtend reed de automobilist de fietser rond 08.05 uur tegemoet. In een bocht kwamen zij op de weghelft van de fietser frontaal met elkaar in botsing. Beiden voerden verlichting. De fietser raakte ten gevolge van de aanrijding zwaar gewond. Hij is ter plaatse gereanimeerd en met een ambulance, onder politiebegeleiding, overgebracht naar het ziekenhuis.

Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen en de Verkeers Ongevallen Analyse van de politie eenheid Amsterdam hebben de aanrijding onderzocht. De bestuurder van de auto is na de aanrijding aangehouden; een standaard procedure bij een ernstig ongeval. Hij is na verhoor en het afnemen van een blaastest heengezonden. Er is geen alcoholgebruik geconstateerd.

