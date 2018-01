ACM waarschuwt voor aanbieder vakantievilla’s De Reisplanner

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de praktijken van De Reisplanner. Dit bedrijf benadert consumenten via telefonische verkoop met het aanbod om voor 149,99 euro twee weken binnen 1 jaar gebruik te maken van een luxe villa in het buitenland. Tijdens dit gesprek en in een bevestigingsmail – die veel consumenten zeggen niet te ontvangen – geeft De Reisplanner geen duidelijkheid om welke villa’s het gaat en hoe de consument deze kan boeken.