PvdD start fondswerving voor koe Hermien

De Partij voor de Dieren start een crowdfundingsactie om koe Hermien te redden van de slacht. De koe wist te ontsnappen net voordat ze naar de slachter zou gaan en blijft in de bossen van Lettele nu al weken uit handen van jagers, agenten, dierenartsen en boeren. De jacht op het dier houdt echter aan. De Partij voor de Dieren wil Hermien vrijkopen en een rustige oude dag bezorgen in koeienrusthuis de Leemweg in Friesland.