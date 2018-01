Arrestatieteam pakt 32-jarige veroordeelde op

De rechter veroordeelde de 32-jarige in 2015 voor handel en bezit van wapens en munitie. Nadat hij zich eind december aan zijn gevangenisstraf had onttrokken, kreeg het EVA-Team de opdracht om hem op te sporen. Dat onderzoek leidde uiteindelijk naar zijn verblijfplaats. Agenten van het arrestatieteam hielden hem omstreeks 10:45 uur aan in een auto aan de Amerstraat, in Ridderkerk. Agenten brachten de man over naar een penitentiaire inrichting.