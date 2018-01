Onny Somboon vervoegt Ink Mania Pro Team

Al jaren zet Onny de mooiste tattoos bij haar klanten, vandaag is de organisator van Ink Mania op bezoek en die heeft het leuke nieuws bij. Onny is dan ook enorm blij met dit nieuwe lidmaatschap en ze laat ons weten wat ze hiervan vindt: "Echt geweldig, al jaren proberen we erkenning op het hoogste niveau te behalen en nu is dat eindelijk gelukt! Dankzij dit Ink Mania Pro Team bezoeken we als groep verschillende tattoo conventies in Europa om daar te tonen wat we kunnen. Kers op de taart voor ons wordt natuurlijk Ink Mania 2018, deze zomer in Hasselt!"

Daar zal Onny samen met 550 andere artiesten haar kunsten tonen op het grootste tattoo en lifestyle event ter wereld. Bezoekers kunnen het Ink Mania Pro Team, wereldbekende tattoo modellen en verschillende TV persoonlijkheden daar persoonlijk ontmoeten en gezellig kennismaken. Verder is er een enorm aanbod aan entertainment met acts, live bands, dj battles, dance contests en nog veel meer op de 6 grote stages. Blokkeer dus alvast 29-30 juni en 1 juli in je agenda en maak je klaar voor een onvergetelijk weekend!