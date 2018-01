Celstraf en jeugddetentie voor groepsverkrachting Zwolle

Vrijspraak

'Een vierde verdachte van 18 jaar, ook uit Eritrea, is vrijgesproken van medeplichtigheid aan de verkrachting. Hij en de vrouw hadden vrijwillig seks. De rechtbank vindt niet bewezen dat hij wist dat zijn vrienden de vrouw zouden dwingen tot seks', aldus de rechtbank.

Vrijwillig en tegen haar zin

De vrouw was met de vrijgesproken verdachte naar zijn huis gegaan en had vrijwillig seks met hem. In de woning waren ook de drie andere jongens aanwezig, bekenden van hem. Op een gegeven moment zijn zij de slaapkamer ingegaan. Zij omringden de vrouw, pakten haar vast en wilden -tegen haar zin- seks met haar. Uiteindelijk heeft zij tegen haar wil seksuele handelingen van de 16-jarige moeten ondergaan.

Cel en jeugddetentie

De rechtbank veroordeelt de jongens van destijds 16 en 17 jaar tot een jeugddetentie van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden zoals toezicht en begeleiding van de jeugdreclassering. De destijds 18-jarige is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden. Daarnaast moeten zij een schadevergoeding betalen van 5.000 euro.

Mogelijke verklaring onaanvaardbaar gedrag

De mogelijke verklaring voor de verkrachting is dat de verdachten zich lieten meeslepen in hun lusten en compleet voorbij zijn gegaan aan de belangen van het slachtoffer. Dat is dan echter hoogstens te zien als mogelijke verklaring en zeker niet als excuus. De rechtbank vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat ondanks duidelijk verbaal en fysiek verzet van de vrouw seksueel bij haar is binnengedrongen.

Begeleiding voor de minderjarigen

De minderjarigen verdienen straf voor wat zij hebben gedaan, maar hebben ook begeleiding van de jeugdreclassering nodig. Zij moeten beter leren omgaan met Nederlandse sociaal-maatschappelijke normen en waarden, zodat zij niet weer in een situatie terechtkomen waarin zij strafbare feiten plegen.

