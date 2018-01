Overleden dreumes (1) had 39 bloeduitstortingen en scheuren in ingewanden

Uit sectie op het lichaam van het 13 maanden oude meisje dat vorig jaar overleed aan de Theresiastraat in Hengelo is gebleken dat het kind 39 bloeduitstortingen had. Dit zei het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een pro forma-zitting.

Volgens RTV Oost werd het meisje op 12 oktober met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hier werd vastgesteld dat het kind was overleden. De moeder en haar partner werden door de politie aangehouden omdat meteen duidelijk was dat de dood van het meisje geen ongeluk was.

Uit sectie kon de exacte doodsoorzaak niet meteen worden vastgesteld. Het slachtoffertje had scheuren in meerdere ingewanden en meerdere gebroken ribben. Daarnaast zijn er sporen die duiden op verstikking en werd er amfetamine in het bloed gevonden.

De 22-jarige moeder en haar 32-jarige partner zijn volgens het OM verantwoordelijk voor het letsel bij het meisje. Op 8 oktober werd het meisje nog in goede gezondheid door de vader terug gebracht. Omdat het onderzoek nog niet klaar is, wil het OM de zaak nog niet inhoudelijk behandelen.

