Rekenkamer: beloofde investering hoger onderwijs niet volledig gerealiseerd

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat universiteiten en hogescholen een extra investering van 600 miljoen euro, die in de jaren 2015 tot 2017 zou worden besteed aan de kwaliteit van het onderwijs waarschijnlijk niet volledig hebben gerealiseerd. Een (groot) deel van het geld dat universiteiten en hogescholen hadden vrijgemaakt voor de eerste studenten, die geen recht meer hadden op een basisbeurs, is niet, zoals beloofd, ten goede gekomen aan de kwaliteit van het onderwijs. De Rekenkamer constateerde dat slechts een derde van de vrijgehouden 860 miljoen euro, daadwerkelijk is besteed aan de kwaliteit van het onderwijs.

'Voorinvesteringen'

Om de studenten, die vanaf 2015 geen basisbeurs meer krijgen, tegemoet te komen, had het hoger onderwijs beloofd zelf 600 miljoen euro uit te trekken. Zo zouden studenten, die al geen studiebeurs meer kregen, maar ook nog niet profiteerden van het geld dat daardoor op termijn naar het onderwijs zou vloeien, toch beter onderwijs krijgen. Dit worden 'voorinvesteringen' genoemd, omdat ze vooruitlopen op extra geld dat het ministerie - vanaf 2018- zelf in beter onderwijs gaat steken. Dit meldt onder meer dagblad Trouw donderdag.

Maar liefst 860 miljoen euro

De hogescholen en universiteiten gaven bij de Algemene Rekenkamer op dat ze gezamenlijk maar liefst 860 miljoen euro extra hebben uitgegeven aan beter onderwijs. Meer dus dan de beloofde 600 miljoen. Maar toen de onderzoekers gingen uitpluizen of dat echt zo is, bleef er van dat bedrag weinig over, aldus de krant.

Van 280 miljoen staat volgens de Rekenkamer vast dat die valt onder de 'voorinvesteringen'. 250 miljoen voldoet niet aan de criteria en van 330 miljoen euro is niet te achterhalen of het al dan niet een voorinvestering is. Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer in de krant: 'Het is niet waarschijnlijk dat de belofte van extra geld helemaal is waargemaakt voor de generatie studenten voor wie het bedoeld was.' Volgens haar zal het geld best aan goede zaken besteed zijn, maar zo stelt zij: 'Om te tellen als voorinvestering moet de investering ten goede komen aan studenten die tussen 2015 en 2017 begonnen. Het moet een extra uitgave zijn, niet een die toch al in de planning zat.'

De Vereniging van Universiteiten en de Vereniging van Hogescholen zijn het niet eens met de Rekenkamer. Zij stellen dat de onderzoekers de definitie van een voorinvestering gedurende het onderzoek hebben aangepast; die werd veel strikter.

