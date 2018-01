Fietsertje (8) overleden na aanrijding met bestelbus, voetbalclub totaal verslagen

In Klundert in Noord-Brabant is een 8-jarige jongen overleden na een aanrijding met een bestelbus met aanhanger.

Het ongeval gebeurde rond 14.00 uur op de Molenvliet in Klundert. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doen nog onderzoek. Voor het ongeval rukten politie, ambulance en traumaheli uit. Dit meldt het Brabants Dagblad donderdag.

Verslagenheid groot

De verslagenheid bij de voetbalvereniging waar de 8-jarige jongen speelde, is groot. Interim-voorzitter Cees Clarijn tegen Omroep Brabant: 'Hij was nog zo jong. We zijn geschokt. Alle jeugdtrainers hier zijn totaal verslagen.' De vereniging heeft alle activiteiten, trainingen en wedstrijden (zowel uit als thuis), in overleg met de KNVB, tot na het weekend.

