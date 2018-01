Vier aanhoudingen na steekincident Rotterdam

Rond 17.30 uur gingen agenten met spoed naar een melding van een steekincident in een woning op de Verboomstraat. Daar troffen zij een 25-jarige man uit Rotterdam gewond aan in gezelschap van een 22-jarige man uit Rotterdam. Korte tijd later kregen agenten de melding van een tweede gewonde man bij het Ikazia Ziekenhuis. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beide mannen zijn behandeld aan hun verwondingen en alle drie de mannen zijn aangehouden. Ook hielden agenten een 22-jarige vrouw uit Den Haag aan. Zij was bij de man in het ziekenhuis. Ook haar rol en betrokkenheid wordt onderzocht.



In het onderzoek vond de forensische opsporing op straat een mes bij het Ikazia ziekenhuis. Dit is in beslag genomen. Rechercheurs gaan er vanuit dat beide incidenten met elkaar te maken hebben. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er exact is gebeurd en wat de toedracht was.

Informatie?

Heeft u donderdagavond rond 17.30 uur iets gezien of gehoord dat met het misdrijf te maken kan hebben, neem dan contact op met het nummer 0900-8844.

