OM: Stiefvader verdacht van wurgen Djamila (12) in Overijsselse Punthorst

Tijdens de zitting vrog de officier van justitie ook om een reconstructie van de moord.

Wurging

De pro formazitting vond plaats in de rechtbank van Assen. De ex-vriend van de moeder wordt ervan verdacht dat hij het meisje in de buurt van het Overijsselse Punthorst heeft gewurgd. De 46-jarige man kwam op zaterdag 14 oktober aan het begin van de avond met het dode kind op de achterbank van zijn auto naar het politiebureau in Assen. De politie heeft de verdachte, die een relatie had met de moeder van Djamila, direct aangehouden. .Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de man het meisje eerder die dag om het leven gebracht in het Overijsselse Punthorst. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. Het OM zal de man doodslag dan wel moord ten laste leggen. Dit melden meerder media donderdag.

Reconstructie moet meer inzicht geven

Het OM denkt dat een reconstructie meer inzicht zal geven in de verklaringen van de Hoogeveense verdachte. De rechter-commissaris van de rechtbank in Assen beslist binnenkort of deze er ook komt. Verdachte Freddy D. werd tijdens de zitting emotioneel. Hij huilde dat het het 'een heel erg feit is dat is gebeurd'. Hij gaf aan dat hij graag zijn verhaal verhaal wil doen. De voorzitter van de rechtbank liet hem weten dat hij dat op 15 mei kan doen als de strafzaak behandeld wordt en raadde de man aan op papier te zetten wat hij belangrijk vond om te vertellen. D. is geestelijk onderzocht door psycholoog en een psychiater, maar de rapporten daarvan zijn nog niet afgerond. Hij verblijft momenteel op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle, zo meldt Het Dagblad van het Noorden.

Ouders aanwezig bij zitting

De ouders van Djamila woonden de zitting in de zaal bij. . Ze zijn kapot van verdriet. De moeder van Djamila is ontroostbaar. Bij het verlaten van de rechtszaal werd de moeder ondersteund door familieleden.

