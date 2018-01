Brand in woning Vlaardingen door kaars

In een rijtjeswoning aan de Aalscholverlaan in Vlaardingen heeft donderdagmiddag een kleine brand gewoed.

De brandweer werd even voor vijf uur uur via het alarmnummer gealarmeerd. Drie brandweervoertuigen rukten uit. De brand is veroorzaakt door een grote kaars in een pot met decoratie. De stichting Salvage zal ondersteunen bij de afhandeling van de schade

