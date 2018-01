Politie schiet verdachte van steekpartij dood

De politie in Amstyerdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man neergeschoten die vermoedelijk een andere man tijdens een ruzie had neergestoken.

Een en ander vond plaats op vrijdag 26 januari 2018 net na middernacht in een woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Beide slachtoffers zijn gereanimeerd, de neergestoken man is naar een ziekenhuis overgebracht en de neergeschoten man is in de woning overleden.

