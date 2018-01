Ernstig gewonde bij verkeersongeval

Door nog onbekende oorzaak is de auto van de weg in de slootklant geraakt. Hulpdiensten, waaronder de traumaheli kwamen hulp bieden. Het ernstig gewonde slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen.

Onderzoek

De politie stelt een nader onderzoek in naar de oorzaak van dit verkeersongeval.

