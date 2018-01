Dode in woning aangetroffen

In het Gelderse Neede is vrijdagmorgen het lichaam van een overleden persoon aangetroffen.

Omdat niet duidelijk is hoe de persoon in een woning aan de Oude Borculoseweg om het leven is gekomen, is de politie een onderzoek gestart.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

