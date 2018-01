Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland

In 2017 is het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland gedaald met 8,4% tot 43.200.

Hoewel voor deze daling geen exacte verklaring is te geven, dragen oplettende retailers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.

In Nederland was vooral in de tweede helft van 2017 sprake van een daling in het aantal valse eurobiljetten (zie tabel 1). Daarentegen nam wereldwijd het aantal valse eurobiljetten licht toe. In totaal werden het afgelopen jaar 694.000 stuks geregistreerd; 1,5% meer dan in 2016. Vergeleken met de 21 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering. De coupures die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest vervalst worden, zijn de €20 en €50.

