DNA-verwantschapsonderzoek in zaak dood Nicky Verstappen

Om antwoord te krijgen op de vraag wat er in augustus 1998 op de Limburgse Brunssummerheide met de 11-jarige Nicky Verstappen is gebeurd, begint op zaterdag 24 februari een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dit is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Zo’n 21.500 mannen ontvangen in februari via de post een persoonlijke uitnodiging om vrijwillig DNA af te staan.

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen toen hij deelnam aan een zomerkamp op de Brunssummerheide. De volgende avond werd vlakbij het kamp zijn lichaam aangetroffen. Het onderzoek heeft nooit stilgelegen. In een uiterste poging antwoord te krijgen op de vraag wie de sporen heeft achtergelaten, wordt nu een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek onder 21.500 mannen uitgevoerd. De mannen die worden uitgenodigd zijn geen verdachten. Het onderzoek kent twee varianten: autosomaal DNA-onderzoek en DNA-verwantschapsonderzoek.

Autosomaal DNA-onderzoek

In mei 2017 maakten politie en Openbaar Ministerie (OM) bekend dat er een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek wordt uitgevoerd. Na deze bekendmaking zijn er tweehonderd tips binnengekomen. Alle tips zijn nagetrokken, maar helaas zit tot op heden de ‘gouden tip’ daar niet tussen.

Daarnaast is sinds oktober al begonnen met een zogeheten autosomaal DNA-onderzoek. Het DNA dat wordt afgegeven, wordt een-op-een vergeleken met de in het onderzoek veilig gestelde sporen. De circa 1500 mannen die uitgenodigd worden om vrijwillig DNA af te staan, zijn mannen die bekendheid hebben met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze daar in 1998 regelmatig kwamen, aan sport deden, recreëerden of werkten. Tot op heden heeft het afgenomen DNA nog geen match opgeleverd.

DNA-verwantschapsonderzoek

Het DNA-verwantschapsonderzoek start op zaterdag 24 februari. Via het DNA-materiaal wordt in de mannelijke familielijn gezocht naar overeenkomsten met de destijds veilig gestelde sporen. Circa 21.500 mannen, tussen de 18 en 75 jaar, worden uitgenodigd om vrijwillig DNA af te staan voor verwantschapsonderzoek. De afname van DNA bij 21.500 mannen is een groot logistiek proces. Gedurende drie weken zijn diverse afnamelocaties geopend en zet de politie iedere dag honderd medewerkers in.

Match

Als er een overeenkomst is tussen een familielijn en de veilig gestelde sporen, dan is het noodzakelijk om nader onderzoek te doen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft minimaal zes tot twaalf maanden nodig om het DNA te verwerken. Als er een match is met een mogelijk familielid, wordt een stamboomonderzoek uitgevoerd.

Politie en OM hopen dat de uitgenodigde mannen bereid zijn om aan het onderzoek deel te nemen. Zij kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren om eindelijk duidelijkheid te krijgen wat er in augustus 1998 met Nicky is gebeurd.