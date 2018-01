Man omgekomen bij graafwerkzaamheden Helenaveen

Vrijdagmiddag is bij graafwerkzaamheden in het Brabantse Helenaveen een man omgekomen. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Traumahelikopter

Het ongeval gebeurde even voor 13.30 uur. Er werd een Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen die per traumahelikopter naar de Lagebrugweg in Helenaveen kwam maar helaas niets meer kon betekenen voor het slachtoffer.

Bedrijfsongeval

'Wat er precies is gebeurd wordt nader bekeken. Omdat het gaat om een bedrijfsongeval doet de Inspectie van SZW verder onderzoek', aldus de politie.

