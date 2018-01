Gewonden na vechtpartij op ROC Zaandam

Vrijdagmiddag zijn in Zaandam bij het ROC aan het Cypressehout vermoedelijk twee of drie personen gewond geraakt. 'Het incident werd rond 13.10 uur bij de politie gemeld', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Onderzoek gestart

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar een derde persoon die betrokken was bij dit incident. Mogelijk is deze derde persoon ook gewond geraakt.

Getuigen

De politie onderzoekt de toedracht van het incident en vraagt getuigen en / of mensen met informatie om contact op te nemen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via 0800-7000.

