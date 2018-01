Zwaar explosief ontploft bij voordeur woning

Bewoners van een woning aan De Bossche Pad in ’s-Hertogenbosch zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een zware explosie aan hun voordeur. Dit meldt de politie vrijdag.

Onderzoek gestart

De politie is een onderzoek begonnen na de zware explosie. In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie rond 3.30 uur een melding over een enorme knal in die straat.

Zwaar beschadigd

Toen agenten een kijkje gingen nemen bij De Bossche Pad zagen ze bij een woning een zeer zwaar beschadigde voordeur. Door de explosie bleek de deur, ruit, deurkruk, kozijn en een geparkeerd voertuig beschadigd. In de woning sliep op het moment van de explosie een gezin met een jong kind. Zij bleven ongedeerd.

Explosieven-expert

Onderzoek door een explosieven-expert van de politie wees uit dat er zeer waarschijnlijk sprake is geweest van een zware vuurwerkbom die op de deurklink van de voordeur werd geplaatst. De politie is een onderzoek begonnen naar de achtergrond van deze ernstige vernieling.

Tips

Er wordt met het gezin gesproken, ook worden buurtbewoners gevraagd om informatie te delen met de politie. Informatie kan worden doorgegeven via onderstaand tipformulier of op 0900-8844. Anoniem tips doorgeven kan ook: 0800-7000.

-------------------------------------------------------------------------------

