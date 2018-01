Amsterdam krijgt sekspoppen-bordeel

Speciaal voor de eerste aflevering van Spuiten en Slikken, opent de omroep het allereerste sekspoppen-bordeel van Nederland. De levensechte sekspop wordt gezien als een kleine stap naar de seksrobot.

Verschillende wetenschappers beweren dat seks met robotten in 2050 net zo gewoon is als seks met mensen nu. In Japan kiezen steeds meer mannen voor betaalde seks met poppen en inmiddels hebben ook in Europa de eerste sekspop-bordelen hun deuren geopend. Nu is Nederland aan de beurt. '

Spuiten en Slikken neemt met het “Pop”Up Bordeel de proef op de som. Is Nederland hier klaar voor? In hoeverre is seks met een pop vergelijkbaar met menselijke seks? Betekent dat het einde van SOA’s? En kan dit idee illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel de wereld uithelpen?

In Barcelona blijkt het een groot succes.

