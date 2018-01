Mannen krijgen celstraffen voor gewelddadige woningoverval De Bilt

Vastgebonden

De mannen overmeesterden de bewoner van de woning in De Bilt met geweld. De echtgenote van de bewoner werd bedreigd met een pistool. Het echtpaar werd vastgebonden en opgesloten in de kelder van de woning.

Auto gestolen

Bij de overval hebben de mannen een groot aantal juwelen, zeldzame horloges en een auto buitgemaakt. De auto is gebruikt als vluchtauto en later in Groenekan in brand gestoken, vermoedelijk om sporen uit te wissen.

Strafblad

De rechtbank heeft in de strafmaat meegewogen dat de 23-jarige man eerder is veroordeeld voor woninginbraken en openlijk geweldpleging. Naast de opgelegde gevangenisstraf moeten beide verdachten een schadevergoeding betalen aan het echtpaar.

Direct de cel in

Beide verdachten hebben in vrijheid hun berechting afgewacht. De rechtbank heeft nu een bevel gevangenneming gegeven en daarmee bepaald dat de verdachten direct de gevangenis in moeten.

