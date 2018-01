Brandmelding leegstaand pand centrum Boxtel

De brandweer rukte vrijdagmiddag rond 17.00 uur met groot materieel uit voor een brand in het leegstaande pand aan de Fellenoord in Boxtel waar voorheen restaurant Rancho Chico zat gevestigd.

Rook

Een achterbuurman zag rook uit het pand komen en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer doorzocht het pand maar kon geen vuurhaard ontdekken, met zocht onder andere met warmtebeeldcamera’s.

Gefilmd

De politie sloot de weg af en hield voorbijgangers op afstand. Nadat de brandweer was gebeld heeft de achterbuurman de rookpluim nog gefilmd, de brandweer heeft dit filmpje ook gezien waarop goed te zien is hoe rook uit het pand komt op de scheiding met de buren. In het pand vinden werkzaamheden plaats. Of deze de rook hebben veroorzaakt is niet bekend.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+