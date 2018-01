12 jaar cel voor overvaller met enkelband

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch straffen geëist van 12 jaar en 6 jaar gevangenisstraf tegen de twee verdachten van onder andere een overval met geweld op een supermarkt in Geleen op eerste kerstdag 2016.

De 29-jarige verdachte wordt daarnaast ook verantwoordelijk gehouden voor een overval in januari 2017 in Overloon en een poging daartoe in Someren in dezelfde maand. Ook verdenkt het OM hem van het voorhanden hebben van een automatisch wapen, een revolver en munitie. De 19-jarige verdachte verdenkt het OM van het medeplegen van de overval in Geleen, van een overval op een snackbar in Holendracht (Amsterdam) op 28 november 2016 en een straatroof met geweld de dag erna in dezelfde stad.

Opsporingsprogramma

Naar aanleiding van een uitzending van een Limburgs opsporingsprogramma over een gewapende overval op een supermarkt in Geleen op eerste kerstdag 2016, herkent een medewerker van een vakantiepark in Overloon de getoonde persoon als de man die ook de overval heeft gepleegd op dat vakantiepark op 20 januari 2017. Via Misdaad Anoniem komt een melding binnen waarin de 29-jarige verdachte wordt aangewezen als de overvaller. Na onderzoek komen de 29-jarige en de 19-jarige verdachten in beeld.

Overvallen

Op 25 december 2016 komen twee mannen een supermarkt in Geleen binnen. Twee personeelsleden worden door de 29-jarige verdachte met een vuurwapen bedreigd en moeten de kluis open maken. De 19-jarige verdachte leidt het personeel in de winkel af door te doen alsof hij pijn op de borst heeft. De buit is bijna 60.000 euro.

Op 14 januari 2017 probeert de oudste verdachte een drogist in Someren te overvallen door een medewerkster te bedreigen met een geweer. De overval mislukt omdat het winkel alarm af blijft gaan waarop hij ervandoor gaat. Hier is een andere onbekende mededader bij betrokken dan de 19-jarige die vandaag terecht stond.

Op 20 januari 2017 gaat de 29-jarige verdachte opnieuw in de fout door een vakantiepark in Overloon te overvallen samen met een andere persoon. Hierbij dwingen de overvallers een medewerkster op haar knieën en onder bedreiging van een en wapen, moet zij de kluis open maken. Een andere medewerkster wordt een wapen in haar nek geduwd en een man die de receptie in komt lopen, wordt met een wapen in zijn gezicht geslagen. De buit is slechts 200 euro en een paar cadeaubonnen.

Enkelband

De 29-jarige verdachte pleegde de overvallen terwijl hij in de laatste fase van zijn detentie zat van een eerder opgelegde straf van 15 jaar voor moord en droeg daarvoor een enkelband. Om te wennen aan het leven buiten de gevangenis mogen gedetineerden in de laatste fase van hun straf gefaseerd tijd buiten de gevangenis doorbrengen, al dan niet met voorwaarden zoals het dragen van een enkelband. Bij zijn aanhouding voor de overvallen in zijn cel werd een revolver aangetroffen en in zijn auto vond de politie een automatisch wapen. Door de gps-gegevens van zijn enkelband kan hij gekoppeld worden aan de poging overval in Someren.

De 19-jarige verdachte komt ook al snel in beeld omdat hij voor een verdenking van een overval in Amsterdam nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de politie. Hij schept zelfs op over de buit van de overval op de supermarkt. “Hij is een jong volwassene die in korte tijd drie overvallen pleegt, ook met enorme impact op de slachtoffers. De hulpverlening heeft nog vertrouwen dat het met behandeling en begeleiding goed gaat komen. Ik heb er een hard hoofd in,” aldus de officier van justitie

De officier van Justitie rekent het de 29-jarige verdachte ernstig aan dat hij opnieuw in de fout is gegaan: “Hij heeft het vertrouwen dat de maatschappij in hem heeft gesteld door hem met detentiefasering te laten beginnen beschaamd en hij heeft de kans die hem geboden is, laten schieten. Het is iemand die rücksichtslos te werk gaat, zonder over de gevolgen voor zijn slachtoffers na te denken. Bij drie overvallen heeft hij werknemers getraumatiseerd achtergelaten. Tegen zo iemand moet de maatschappij beschermd worden. Langdurig.”

