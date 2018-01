Dode en twee gewonden bij schietpartij in Amsterdam

Op de Grote Wittenburgerstraat heeft vrijdagavond rond 19.15 uur een schietpartij plaatsgevonden waarbij een jongen om het leven is gekomen

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk, maar volgens de politie zijn een man en een meisje gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niet bekend gemaakt. Het zou naar verluidt om een 17-jarige jongen gaan.

Wijkcentrum

De schietpartij heeft bij een wijkcentrum hebben plaatsgevonden. Een of meerdere personen liepen met bivakmutsen en een automatisch vuurwapen rond en opende het vuur.

Onderzoek

De politie heeft een plaatsdelict ingericht en is een onderzoek gestart. Volgens onbevestigde berichten zou het om zeer jonge slachtoffers gaan in de leeftijd van 17 - 19 jaar oud.

Autobrand

Even na 22.00 uur kwam er een melding van een autobrand aan de Burgemeester Fockstraat in Amsterdam. De politie houdt er rekening mee dat de auto te maken heeft met de schietpartij omdat de auto van binnenuit is aangestoken.