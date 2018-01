Bejaarde bewoonster gered bij woningbrand Roosendaal

Vrijdagavond wist een 78-jarige vrouw in Roosendaal te ontkomen toen er bij haar woning op de Frisodonk brand was gesticht. Dit meldt de politie zaterdag.

Voorbijganger

Rond 21.46 uur werd de brand vrijdagavond gemeld. Een voorbijganger zag de brand bij de garage en bonkte op deuren en ramen om de bewoners wakker te krijgen. Twee garagedeuren stonden in brand.

Rolluik

Behalve de brandweer reed ook een agent naar het adres De bejaarde bewoonster was nog in het huis. Zij opende het rolluik van de voordeur waar zij in de rook stond. De agent hielp haar naar buiten en ze werd door omstanders opgevangen. De brandweer bluste de brand.

Rook ingeademd

De vrouw had zelf geprobeerd te blussen wat niet gelukt was. Omdat zij veel rook in had geademd is zij door ambulancepersoneel geholpen. De politie heeft het vermoeden dat de brand door brandstichting is ontstaan en is een onderzoek gestart.

