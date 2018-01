Politie pakt tweede verdachte op voor ernstig ongeluk Schijndel door kei

De politie heeft zaterdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ernstige aanrijding in juni vorig jaar veroorzaakt door een kei op de weg in Schijndel. 'De eerste verdachte die vrijdag werd aangehouden zit nog steeds vast', zo meldt de politie zaterdag.

'De tweede verdachte is een 19-jarige inwoner van Schijndel. Hij is bevriend met de 17-jarige Schijndelnaar die vrijdag werd aangehouden. Beiden worden verdacht van poging doodslag door het opzettelijk neerleggen van een kei op de Structuurweg in Schijndel in de nacht van 23 op 24 juni, waardoor een ernstige aanrijding ontstond. Hierbij raakte de Schijndelse Tynni Habraken zwaar gewond', aldus de politie.

Er is stevig geïnvesteerd op het onderzoek naar het gevonden DNA, met als resultaat dat er bruikbare DNA-sporen naar voren kwamen die de politie verder hielp in het onderzoek. De politie kreeg namelijk een DNA-match met de eerste verdachte die we vrijdag aanhielden.

De twee verdachten zitten vast voor het verdere verloop van het onderzoek. Het rechercheteam heeft hard gewerkt om deze verdachten op het spoor te komen. 'We hebben alle mogelijke invalshoeken bekeken en deze onderzocht, gebruik gemaakt van forensische specialismes in het bijzonder op DNA-gebied om bruikbare sporen naar boven te halen en met regelmaat aandacht gevraagd voor de zaak in onze opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Uiteindelijk bracht dit ons op het spoor van deze twee verdachten en we hopen hiermee de zaak op te helderen', laat het rechercheteam weten.

