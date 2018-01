Zwaargewonde na steekpartij woning Emmen

Vrijdagavond is een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in een woning aan de Laan van de Marel ernstig gewond geraakt. 'Tijdens een ruzie werd de man vermoedelijke meerdere malen met een mes gestoken', zo meldt de politie zaterdag.

Zwaargewond

'Het slachtoffer raakte zwaar gewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Door agenten werden twee inwoners van Emmen van 22 en 25 jaar aangehouden', aldus de politie .

Ruzie

Surveillerende agenten kregen een melding dat in de woning een ruzie had plaatsgevonden. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt. Toen ze arriveerden zagen ze de 36-jarige man in een kamer op de grond liggen. Hij bleek ernstig gewond te zijn. Samen met het personeel van de ambulance werd het slachtoffer gestabiliseerd. Het personeel van de traumahelikopter hielp daar ook nog bij. Uiteindelijk werd de 36-jarige per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Twee aanhoudingen

In de woning waren meerdere mannen aanwezig. Na het eerste onderzoek konden agenten twee inwoners van Emmen van 22 en 25 jaar aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij deze steekpartij. Eén van de verdachten was ook gewond geraakt. Na een korte behandeling in het ziekenhuis kon ook hij naar het politiebureau worden gebracht. Daar werden beide verdachten ingesloten. De aanleiding van de ruzie is nog onduidelijk. Nader onderzoek volgt dan ook.

