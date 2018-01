Trein rijdt over op spoor gegooide fietsen in Friesland

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie rond middernacht een melding over fietsen op het treinspoor bij het station in het Friese De Westereen. 'Ter plaatse bleken er diverse fietsen op het spoor te zijn gelegd en de trein van Groningen - Leeuwarden was er overheen gereden', zo meldt de politie zaterdag.