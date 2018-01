Shell: Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus

Nadat zaterdag het nieuws bekend werd dat Shell in zijn laatste jaarverslag heeft aangegeven dat ze de zogenoemde 403-verklaring en daarmee de aansprakelijkheid voor de NAM heeft ingetrokken, heeft Shell zelf gereageerd en gemeld dat zij 'als aandeelhouder de problemen in Groningen serieus neemt en aan een oplossing werken'.

Volgens onafhankelijke deskundigen is Shell door het intrekken van de 403-verklaring op papier niet langer aansprakelijk voor schikkingen om de aardbevingsschade ten gevolge van de gaswinning in Groningen en is de NAM dat wel.

Reactie Shell

'Shell Nederland kan zich niet vinden in de teneur van de berichtgeving over de zogenoemde 403-verklaring', zo laat Shell zaterdag weten in reactie op de met name op social media ontstane discussie.

403-verklaring

'De 403-verklaring die Shell Nederland in het verleden heeft afgegeven, diende ertoe de leveranciers van NAM – en andere personen of bedrijven die een contract met NAM aangaan – te beschermen, omdat deze leveranciers niet in staat waren om de financiële situatie van NAM te beoordelen op basis van een door NAM gepubliceerde jaarrekening', vervolgt Shell in haar verklaring.

'NAM financieel gezond'

Die jaarrekening van de NAM is er nu wel. Daarom is volgens Shell de 403-verklaring niet meer nodig. 'NAM is financieel gezond en is in staat aan al haar verplichtingen te voldoen. Dit is vorige maand nog bevestigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat', stelt Shell.

Inzet Shell

'Natuurlijk zijn er scenario’s denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden', aldus Shell.

Spoeddebat Tweede Kamer

Een aantal oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen nu de zekerheid dat de Shell toch garant staat voor de aardbevingschade in Groningen. De PvdA wil een spoeddebat over de kwestie met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat terwijl ook GroenLinks en de SP hebben aangegeven dat ze willen voorkomen dat de rekening voor het schadeherstel nu opeens bij de burger wordt neergelegd

