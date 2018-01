Meerdere personen onwel in woning Boxtel

Zaterdagochtend werd rond 10.30 uur de brandweer gealarmeerd om een meting te verrichten in een woning aan de Molenstraat in Boxtel.

Vier ambulances

Ook werden vier ambulances en een Rapid Responder naar de Molenstraat gedirigeerd. De bewoners, een gezin met kleine kinderen, hebben allemaal zuurstof toegediend gekregen en zijn met de verschillende ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft in de woning metingen verricht.

Werkzaamheden

Volgens buurtbewoners hebben de afgelopen week verschillende werkzaamheden in de woning plaatsgevonden. Of dit de oorzaak is geweest waardoor de bewoners onwel zijn geworden is niet bekend. Het gaat vermoedelijk om koolmonoxide (CO-) vergiftiging.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+