Beloning 10.000,- euro brandstichtingen Arriva bussen Tilburg

In het onderzoek naar de brandstichtingen bij Arriva in Tilburg is een beloning van 10.000,- euro uitgeloofd voor de gouden tip. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Miljoenenschade

'De schade door het in brand steken van de bussen loopt in de miljoenen', aldus de politie. Maandag worden deze brandstichtingen besproken in Bureau Brabant. Op zaterdag 16 september 2017 wordt de eerste brand gesticht. Meerdere bussen staan in lichterlaaie en de schade loopt in de miljoenen.

Rondrijden

Op vrijdag 29 september is het weer raak en ook hier is de brand aangestoken. Daarna steelt iemand op zondag 12 november een bus, rijdt daar uren mee rond en steekt vervolgens ook dit voertuig in brand. De vraag is door wie deze branden zijn gesticht.

Opsporing en tips

Het politieteam is uiteraard op zoek naar de persoon die dit op zijn/haar geweten heeft. Daarom zijn er bewakingsbeelden van de brandstichtingen te zien op maandagavond 29 januari vanaf 18.00 uur in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Kijkers kunnen de politie helpen met hun informatie via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006), anoniem via 0800-7000 of via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek 079-3458999.

