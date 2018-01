Opstootjes en aanhoudingen bij demonstratie Koerden in Amsterdam

Zaterdagmiddag hebben volgens inschatting van de politie zo’n 800 tot 1000 Koerden in Amsterdam in een stoet gedemonstreerd tegen het offensief van het Turkse leger dat in opdracht van president Erdogan de Koerdische enclave Afrin in Syrië is binnengetreden en heeft bezet. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.