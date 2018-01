Persoon aangehouden na negeren stopteken

Zaterdagavond heeft er een achtervolging plaats gevonden in het centrum van Vlaardingen, nadat een bestuurder eerder een stopteken had genegeerd.

Wiet

De achtervolging kwam in de Waalstraat ten einde, nadat de auto tegen een gevel van een woning was aangereden. De bestuurder is korte tijd later aangehouden. Hij had een kleine hoeveelheid wiet op zak. Een takelwagen heeft het voertuig weggesleept.

