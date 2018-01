Inbrekers aangehouden dankzij alete getuige

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Haddingestraat dankzij een alerte getuige twee inbrekers kunnen aanhouden. Beide mannen hadden ingebroken in een winkel in de straat. De getuige waarschuwde direct 112 en gaf daarbij een goed signalement door.