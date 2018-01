Gewonde bij ruzie in Groningen

In een woning aan de Foukemaheerd in Groningen is zondagmiddag een man gewond geraakt bij een ruzie.

Volgens de politie zou de ruzie in familiesfeer zijn en het is nog niet duidelijk hoe de man verwond is.

Op het station in Groningen is een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. De politie heeft de ruzie in onderzoek.

