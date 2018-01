COC-prijs voor Homomonument en Karin Blankenstein

Stichting Homomonument Amsterdam

Stichting Homomonument Amsterdam krijgt de Bob Angelo Penning ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Volgens het COC is het Homomonument ‘heilige grond’ voor de LHBTI-emancipatie in Nederland. Dankzij de stichting ontwikkelde het zich sinds de oprichting in 1987 tot een levend monument: dé plek voor LHBTI’s om te herdenken, te protesteren, te feesten en onze vrijheid te vieren. Het Homomonument was het eerste in zijn soort in de wereld. De Penning werd overhandigd aan initiatiefnemer Bob van Schijndel en bestuursvoorzitter Daan Smeelen.

Karin Blankenstein

Karin Blankenstein krijgt de Bob Angelo Penning voor haar jarenlange gepassioneerde inzet voor LHBTI-acceptatie in het voetbal en andere sporten. Een wereld waar ‘uit de kast komen’ voor LHBTI’s nog lang niet altijd van vanzelfsprekend is. Met haar John Blankenstein Foundation nam Karin tal van initiatieven: van kleedkamergesprekken en regenboogaanvoerdersbanden tot een breed plan voor LHBTI-acceptatie in het voetbal met de KNVB.

Blankenstein krijgt de Penning aan de vooravond van het tienjarig bestaan van de John Blankenstein Foundation. De stichting is vernoemd naar haar broer, de vermaarde scheidsrechter en LHBTI-rechtenactivist John Blankenstein die in 2006 overleed. Ook John Blankenstein won de Bob Angelo Penning in 2003; het is voor het eerst dat een broer én zus beiden de Penning winnen.