Aandeel kiloknallers bij varkens daalt, kip en rund blijft hetzelfde

Het aandeel kiloknallers bij varkens daalt. In 2015 had ruim 86% van de varkensvleesaanbiedingen geen keurmerk, in 2017 is dat gedaald naar 49%. Daarmee vergeleken veranderde bij de andere veel gegeten diersoorten, kip en rund, bijna niets.

Bij de kipaanbiedingen was in 2017 ongeveer 73% zonder keurmerk en bij rund ongeveer 88%. Dat blijkt uit de Kiloknallermonitor van Wakker Dier.

Dat het aandeel kiloknallers bij varkens daalt, vindt Wakker Dier goed nieuws, maar ze plaatst wel een kanttekening. “De supermarkten hebben beloofd vanaf 2015 geen keurmerkloos varkensvlees meer te verkopen. Dat is dus duidelijk niet gelukt. Sterker nog, ze stunten er gewoon schaamteloos mee”, aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Kip en rund

Het grote aandeel kip- en rundkiloknallers zorgt ervoor dat nog steeds meer dan de helft van alle vleesaanbiedingen kiloknallers zijn, namelijk 65%. Hilhorst: “Met die kiloknallers drijven supermarkten de verkoop van keurmerkloos vlees nog altijd op. Daar zijn de dieren in de vee-industrie de dupe van. Door te stoppen met kiloknallen kunnen supermarkten echt een verschil maken.”

Supermarkten

Wakker Dier houdt sinds 2010 de kiloknallers in de folders van de twaalf grootste supermarkten bij. In 2017 was PLUS de enige waarbij de aanbiedingen zonder keurmerk in de minderheid waren, 48% was kiloknaller. Coop en Dirk hadden daarna de minste kiloknallers, met respectievelijk 54% en 60%. EMTÉ had verhoudingsgewijs de meeste vleesaanbiedingen zonder keurmerk. In haar folder was 79% van de vleesaanbiedingen een kiloknaller.

