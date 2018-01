'Veel mensen willen wel lesgeven, maar niet fulltime'

Ook houden het lage salaris en de hoge werkdruk mensen tegen om voor het onderwijs te kiezen. En daarnaast vinden mensen de doorgroeimogelijkheden te beperkt en hebben ze behoefte aan meer uitdaging. Veertig procent van de werkende mensen die op dit moment geen leraar zijn of een opleiding tot leraar volgen, heeft interesse om les te geven. Een derde van de jonge docenten stopt voor zijn 30e met lesgeven. Dit melden verschillende media maandag.

Combinatie onderwijs en bedrijfsleven

Onder hoogopgeleide Nederlanders is er zeker wel interesse om het onderwijs in te gaan en zo iets goeds te willen doen voor de maatschappij en ook om het beste uit leerlingen te halen. Maar ze geven ook aan dat ze het leraarschap graag op een andere manier ingericht willen zien. Het is niet meer van deze tijd om 40 jaar voor de klas te klas te staan. Docenten willen meer uitdaging. Het moet dus gemakkelijker worden om het leraarschap te combineren met een carrière in het bedrijfsleven of het onderzoek. Moundir El Ouarrat, die basisschoolonderwijzer is op de Dongeschool in Amsterdam tegen de NOS: 'In het bedrijfsleven kun je jezelf ontwikkelen, doorstromen en doorgroeien. In het onderwijs blijf je uit hetzelfde rekenboek werken, hetzelfde taalboek. Het is elk jaar hetzelfde riedeltje. Alsof je een artiest bent die elk concert dezelfde liedjes zingt, jaar in, jaar uit.'

Lerarentekort

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben niet alleen moeite leraren te vinden voor de bètavakken, maar ook voor de vreemde talen. Basisscholen kampen nu al met een tekort en dat loopt de komende jaren op.

