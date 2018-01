'Volkswagen testte uitlaatgassen naast apen ook op mensen'

Dat melden de Stuttgarter Zeitung en de Süddeutsche Zeitungop basis van een rapport, van de Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector (EUGT), dat de kranten in handen hebben gekregen.

De proeven werden gedaan tussen 2012 en 2015 bij 25 gezonde proefpersonen die stikstofoxide moesten inhaleren. Het onderzoek concludeerde dat het op de korte termijn geen negatief effect had.

Niet alleen Volkswagen investeerde in de onderzoeken uitgevoerd door de universiteitsziekenhuis in Aken. Ook BMW en Daimler staken er geld in. De laatste fabrikant laat in een reactie weten ''geschokt te zijn en veroordelen de experimenten in de sterkste termen."

De drie automerken raakten eind vorige week in opspraak nadat bleek dat uitlaatgassen op apen werden getest. De testen moesten aantonen dat de moderne dieselauto's fors minder vervuilen dan oudere motoren. Afgelopen weekend bood Volkswagen daarvoor zijn excuses aan.

