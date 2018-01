Politie pakt half naakte inbreker op in Utrecht

In Utrecht heeft de politie afgelopen nacht een halfnaakte inbreker aangehouden in Stadskasteel Oudaen in Utrecht.

De eigenaar van het horecapand waarschuwde de politie nadat hij via zijn bewakingscamera een man op het dak zag lopen.Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat de inbreker was gevallen en bijna geen kleren meer aan had. De inbreker is met onbekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht.

Enkele kledingstukken werden korte tijd later in een boom voor het pand teruggevonden. De inbreker heeft ze vermoedelijk naar beneden willen gooien. Waarom de inbreker zich heeft uitgekleed is nog onduidelijk. De politie spreek van een verwarde man.

