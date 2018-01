TUI bemanningslid op Schiphol opgepakt voor 'drugssmokkel'

Volgens de Telegraaf zou het gaan om een bemanningslid van vakantievlieger TUIfly. De Koninklijke Marechaussee bevestigt dat iemand zaterdag op Schiphol is aangehouden en dat deze persoon is overgedragen aan de politie.

TUI geeft aan de krant toe dat een werknemer is gearresteerd bij de aankomst van een vlucht in Amsterdam. „Wij doen nu geen mededelingen over dit incident, zolang het onderzoek loopt. Wel verlenen we alle medewerking aan de autoriteiten.”

