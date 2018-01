Na drie banken ook DDoS-aanval op Belastingdienst

Nadat eerder de ABN Amro, ING en vanmorgen ook de Rabobank te kampen had met een DDos-aanval kreeg ook de Belastingdienst eind van de ochtend te maken met een DDos-aanval en was de site niet meer bereikbaar.

Belastingdienst

De site van de Belastingdienst was door de aanval, die rond 11.30 uur plaatsvond, ongeveer 10 minuten niet tot slecht te bereiken. Dit heeft de Belastingdienst maandag laten weten. Inmiddels werkt de site weer normaal.

Rabobank

Veel klanten van de Rabobank konden maandagochtend rond 09.00 uur niet Rabo Mobielbankieren, Rabo Internetbankieren en ook was iDEAL niet voor iedereen beschikbaar. Het regende dan ook klachten bij de bank. Rond 11.00 uur was de aanval voorbij en was de site weer bereikbaar.

ABN Amro en ING

ABN Amro en ING werden afgelopen weekeinde ook al slachtoffer van de zogenoemde DDoS-aanvallen. Daarbij sturen kwaadwillenden zoveel verkeer naar een server, dat deze overbelast raakt. Detailhandel Nederland maakt zich inmiddels grote zorgen om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer.

-------------------------------------------------------------------------------

