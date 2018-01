Politie pakt groep jongeren op in De Bilt voor reeks strafbare feiten

In totaal werden 15 jongens in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar uit De Bilt, Bilthoven en Groenekan aangehouden voor diverse strafbare feiten die vanaf de zomer 2017 zijn gepleegd. Tijdens een huiszoeking bij de 15-jarige hoofdverdachte werd 2,3 gram hennep, 57 gram hasj en benodigdheden voor softdrugshandel aangetroffen en in beslag genomen. Ook trof de recherche een boksbeugel bij de hoofdverdachte aan. De jongeren worden verdacht van het – in wisselende samenstelling - plegen van huisvredebreuk, vernieling van goederen in een woning, geweld onder groepsleden onderling en mishandeling van een 17-jarige jongen en een 18-jarige jongen bij het Emmaplein.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de recherche in samenwerking met de wijkagenten. Alle verdachten zijn gehoord over de verschillende feiten. Een deel van de jongens legde hierover een bekennende verklaring af. Op korte termijn wordt het onderzoeksdossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor verdere behandeling van de zaak.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+