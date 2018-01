Politie onderzoekt overlijden hoogbejaarde dame (89)

Rechercheteam

'Het rechercheteam onderzoekt of de vrouw is komen te overlijden aan de gevolgen van een misdrijf of van een noodlottig ongeval. Alle tips die duidelijkheid kunnen geven zijn welkom', aldus de politie.

Onduidelijke toedracht

Familie trof de vrouw zondagmiddag rond 16.00 uur liggend op de grond aan in haar woning, die deel uitmaakt van ‘Villa Pieter’. De vrouw is direct overgebracht naar het EMC waar zij helaas in de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 januari is overleden.

Het Team Forensische Opsporing startte een sporenonderzoek. Ook werd er in de afgelopen dagen een buurtonderzoek gedaan. Dit heeft nog niet meer duidelijkheid opgeleverd.

TGO

Het rechercheteam onderzoekt wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Daarbij worden alle scenario’s onder de loep genomen, van noodlottig ongeval tot een beroving. Het is ook onduidelijk of er wat uit de woning is weggenomen.

Tips

Heeft u informatie en u heeft nog niet met de politie gesproken, bel dan 0900-8844. U kunt ook anoniem reageren, bel dan 0800-7000

