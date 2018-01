Man uit boom gevallen nabij Gildeterrein in Boxtel

Maandagmiddag is rond 15.45 uur een man uit een boom gevallen op de toerit van het Gildeterrein aan het Essche Heike in Boxtel.

Traumahelikopter

Een traumateam kwam met een traumahelikopter ter plaatse. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is op dit moment nog niets bekend. De gewonde man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam ter plaatse. Hoe de man uit de boom kon vallen is niet bekend.

