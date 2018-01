Albert Heijn sluit deuren Amsterdams filiaal vanwege muizenplaag

Een filiaal van Albert Heijn op het Osdorpplein in Amsterdam is voorlopig gesloten vanwege een muizenplaag.

Het filiaal sluit omdat men de voedselveiligheid niet kan garanderen. De muizen zoeken nu het kouder is de warmte en het voedsel op. Het is nog onbekend wanneer de winkel haar deuren weer kan openen."Er wordt met man en macht aan gewerkt om de muizen weg te krijgen",aldus een woordvoerder. Vorig jaar moesten twee andere filialen van de concurrent dicht vanwege een muizenplaag. Dat was in Den Haag en Steenbergen.