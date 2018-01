Burgemeester zet extra toezichthouders in na dodelijke schietpartij Amsterdam

De gemeente Amsterdam neemt extra maatregelen na de dodelijke schietpartij vrijdag in de Grote Wittenburgerstraat in Amsterdam. Daar kwam een 17-jarige jongen bij het incident in een buurthuis om het leven.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft vandaag indringend gesproken over de schietpartij op Wittenburg met plaatsvervangend korpschef Jan Pronker van de politie en hoofdofficier van justitie Theo Hofstee. Alle leden van de driehoek spreken met afschuw over de schietpartij waarbij een aantal schutters afgelopen vrijdag een 17-jarige jongen dood schoot en twee personen verwondde: het is hartverscheurend.

De aanwezigheid van vele onschuldige en vaak jonge getuigen beschouwt de driehoek als een nieuw dieptepunt in de reeks incidenten in de stad die wordt gekenmerkt door buitensporig vuurwapengeweld. De politie en het OM zijn direct een grootschalig opsporingsonderzoek gestart naar de schietpartij. De driehoek benadrukt dat dit soort geweld zich niet beperkt tot een buurt of een stad. Het gaat hier om criminaliteit die landelijk en zelfs internationaal georganiseerd is.

De waarnemend burgemeester begrijpt de angst en onrust onder ouders en buurtbewoners. Hij brengt deze week een bezoek aan de buurt. Daarnaast neemt de driehoek een aantal maatregelen op korte termijn:

- De politie zal de komende tijd met meer mensen zichtbaar aanwezig zijn op de Oostelijke Eilanden. Daarom wordt er een ook een zogenaamd mobiel onderkomen in de wijk geplaatst. Het toezicht wordt daarmee geïntensiveerd.

- Sinds dit weekend lopen er meer straatcoaches en handhavers in de buurt. Die worden ook de komende tijd nog extra ingezet.

- Op een aantal strategische plekken in de buurt komt nieuw cameratoezicht.

Voor de lange termijn is volgens waarnemend burgmeester Van Aartsen een intensieve aanpak nodig om de situatie in de buurt te verbeteren.

