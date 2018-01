Inspectie op pad na klachten over muizen in Rotterdamse Markthal

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben maandag in de Markthal in Rotterdam een controleactie uitgevoerd. In totaal zijn 76 levensmiddelenbedrijven die bederfelijke levensmiddelen verhandelen in de Markthal aan een inspectie onderworpen. Aanleiding was een recente spoedsluiting na muizenoverlast van een bedrijf en meerdere signalen en constateringen van vooral plaagdierenoverlast.

Er werden tijdens de controle 36 overtredingen geconstateerd. In 23 gevallen heeft dat geleid tot een directe waarschuwing. In 13 gevallen was de overtreding ernstiger of was er sprake van herhaalde overtreding. In die gevallen zijn zogenoemde rapporten van bevindingen opgemaakt; die zullen leiden tot een boete of andere sanctie.

Van de 36 geconstateerde overtredingen zijn er 19 direct gerelateerd aan de aanwezigheid van ongedierte. De overige overtredingen hebben te maken met het niet nauw nemen met de hygiënevoorschriften.

